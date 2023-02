Au moins 73 migrants «présumés morts» au large de la Libye, selon l’ONU

Le navire, qui a coulé mardi, transportait environ 80 personnes au total et était en route pour l’Europe, a ajouté l’organisation onusienne. Il était parti de la localité côtière libyenne de Qasr Al-Akhyar, à 75 km à l’est de la capitale Tripoli, selon la même source.

« Sept survivants, qui ont regagné les côtes libyennes dans des conditions extrêmement difficiles, sont actuellement hospitalisés», a précisé l’OIM dans un communiqué, ajoutant que jusqu’à présent 11 corps avaient été récupérés par le Croissant-Rouge libyen et la police locale.

«La Méditerranée centrale reste la traversée maritime migratoire la plus meurtrière au monde, faisant chaque année le plus grand nombre de morts», rappelle encore l’agence onusienne qui juge la situation «intolérable».

En 2022, plus de 1.450 décès avaient été enregistrés par l’OIM.

Cette nouvelle tragédie porte le nombre de morts en Méditerranée centrale - l’une des voies privilégiées par les migrants tentant de rejoindre le continent européen - à plus de 130 morts depuis le début de 2023, selon le recensement fait par l’OIM.

Parmi les personnes évacuées se trouvent «58 mineurs non accompagnés» et «de nombreux rescapés souffrent de déshydratation et d’hypothermie», a précisé l’ONG basée à Marseille.