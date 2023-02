Plus spacieux et plus moderne, le recyparc «nouvelle génération» de Nivelles a ouvert ce 15 février

Plus spacieuse et plus moderne, la nouvelle installation est beaucoup plus pratique pour la population : accès à davantage de conteneurs via des quais de déchargement, voies d’accès séparées pour les transporteurs afin d’éviter les fermetures durant les enlèvements, « espace récup », technologie permettant de communiquer aux habitants la meilleure période pour se rendre au recyparc et quels conteneurs sont remplis… Nivelles est le premier recyparc de la « nouvelle génération ». Le recyparc de Nivelles est le premier de nouvelle génération. - in BW

Pourquoi déménager ? 25 ans après sa mise en service, le parc à conteneurs de Nivelles avait bien besoin d’un programme de rajeunissement vu son importante fréquentation (± 75.000 visiteurs / an) et les quantités de matières qui y transitaient (± 6.500 tonnes / an). En outre, les filières de tri et de recyclage se sont considérablement multipliées : de dix matières à l’origine, les habitants peuvent aujourd’hui en trier près de 25 dans les installations. Les dernières en dates sont les plastiques durs, les plâtres et les verres plats. Il manquait donc de plus en plus de place et le site de la rue de l’Artisanat ne permettait aucun agrandissement.

Vous pouvez consulter l’affluence en temps réel. - in BW

En marge de l’inauguration du nouveau recyparc de Nivelles, in BW lance également, ce 15 février, son projet de digitalisation de l’ensemble de ses recyparcs. Des capteurs permettant de mesurer l’affluence dans les 17 installations ont été placés à l’entrée et à la sortie de chacune d’entre elles afin d’indiquer à la population les moments les plus propices pour se rendre au recyparc. Le personnel dispose, en outre, d’une tablette lui permettant de communiquer à la population quels conteneurs sont inaccessibles et d’éviter ainsi aux habitants de se déplacer lorsqu’un conteneur est rempli. Un espace récup Le nouveau recyparc de Nivelles est également le 5e à proposer, de manière permanente, un espace de récupération permettant aux habitants de déposer des objets réutilisables : meubles, vaisselle, articles de décoration, outils… Une condition pour déposer ces objets : ils doivent être en « bon état », c’est-à-dire pas cassés, tâchés, déchirés ou abîmés. Ils seront ensuite rassemblés, triés, nettoyés, étiquetés et testés par le partenaire du recyparc, la « ressourcerie Restor », puis revendus à petits prix dans leurs magasins de seconde main de Genappe et Tubize. L’objectif est de mettre, une nouvelle fois, l’accent sur le réemploi, la prolongation de la durée de vie des objets et la réduction des quantités de déchets produites.