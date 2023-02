Plus de 900 livres à donner le 11 mars à Juprelle!

Juprellois, si vous avez loupé l’info dans votre boîte aux lettres, entourez bien dans vos agendas la date du 11 mars. S’y tiendra une chouette et plutôt inhabituelle initiative : la distribution gratuite de livres. « C’est un habitant qui est venu à notre rencontre », introduit Christine Servaes, la bourgmestre. « Il ne savait pas trop quoi faire de la collection de son papa, qui quittait son habitation pour une maison de repos. On en a parlé en collège et on s’est dit que c’était une chouette occasion d’en faire profiter la population, plutôt que ça ne finisse dans un parc à conteneurs. Et ici, la bibliothèque est déjà surchargée. »

C’est un total de 900 livres d’occasion qui seront disponibles. « On y trouve de tout, beaucoup de romans en format de poche surtout, mais aussi de la cuisine, des dictionnaires… Pour ce qui restera, nous réfléchirons à trouver une association ou quoi que cela pourrait intéresser. »