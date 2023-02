La Stib choisit ses candidats pour le championnat des conducteurs de tram

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Souvenez-vous. En mai 2019, le championnat européen des conducteurs de tram était organisé à Bruxelles. Et une partie de bowling avec tram était organisée sur la rue Royale. C’était même le duo représentant la Stib qui avait remporté la compétition.

Cette année, le championnat est organisé début juin à Oradea en Roumanie. Et la Stib organise déjà ses sélections en interne. « Nous avons 7 dépôts de tram. Nous avons demandé à chaque dépôt de nous envoyer un homme et une femme parmi ses meilleurs conducteurs de tram. Au bout de la journée de sélection, nous allons sélectionner un homme parmi les 7 conducteurs et une femme parmi les 7 candidates afin d’avoir le duo qui va nous représenter », avance Marc Coudyser, responsable de la formation tram.