Séismes en Turquie et en Syrie: l’OMS envisage de doubler son appel de fonds pour venir en aide aux sinistrés

«La phase de recherche et de secours prend fin» en Turquie et en Syrie, a affirmé Robert Holden, en charge de la réponse au séisme à l’OMS lors de cette conférence de presse. À présent, «il faut faire en sorte que les services de santé soient rétablis dans ces deux pays et donc fournir des équipements et soins aux personnes sur place».