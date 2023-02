Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils nous reçoivent autour d’une tasse de café, dans leur maison d’Amay, à l’aise avec leur choix. Elle, militante, fonceuse, « brute de décoffrage » comme la décrit son mari. Lui, une pile électrique, et hypersensible. Mal assortis ? Et pourtant. En couple depuis 17 ans, mariés depuis 10 ans, ils ont traversé de nombreuses épreuves qui ont mis la solidité de leur union à l’épreuve, et se sont élevés mutuellement.

Jusque là monogames, ils ont décidé, il y a deux ans et demi, d’opter pour une forme de relation non exclusive, à savoir le polyamour. Késako ? Le polyamour représente le fait d’avoir plusieurs relations affectives et/ou sexuelles en même temps, une philosophie consentie librement par toutes les personnes impliquées.