Eden Hazard de plus en plus seul dans le vestiaire et ignoré par son entraîneur: son aventure au Real Madrid tourne au cauchemar!

Eden Hazard et le Real Madrid, une histoire qui pourrait bientôt se terminer. 98 minutes de jeu en Liga cette saison. Quelques minutes de plus en Ligue des champions et d’autres en Coupe du Roi. Un maigre bilan pour Eden Hazard, cette saison, au Real Madrid. Et le départ de l’ailier belge est de plus en plus probable. Carlo Ancelotti ne compte pas sur lui, et ce malgré, les multiples déclarations positives à son encontre.

Dans le vestiaire, alors qu’il était toujours positif et souriant, Eden Hazard se renfermerait un peu plus depuis la fin de la Coupe du monde et l’annonce de sa retraite internationale. Et ses relations avec Carlo Ancelotti ne sont pas bonnes. Des proches du footballeur évoquent des « relations presque inexistantes » entre le coach italien et leur protégé. L’ex-Diable Rouge se « sent ignoré » par le tacticien italien.