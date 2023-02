Immobilier: découvrez les communes les plus chères et les moins chères du Centre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La fédération des notaires a révélé les chiffres et tendances du marché immobilier. En quelques mots : bien qu’en Hainaut les logements soient en moyenne nettement moins chers que dans le reste du pays, le marché immobilier se porte bien, voire souvent mieux.

En Hainaut, qui représente 10 % du marché belge, l’activité immobilière s’est stabilisée en 2022 : le nombre de transaction n’a quasiment pas évolué, après une année 2021 particulièrement riche. Le prix médian d’une maison a augmenté de 6,3 %, pour atteindre les 170.000 €, mais elle est bien inférieure à l’inflation (près de 10 %).

Hausse limitée du prix des maisons

En région du Centre plus particulièrement : le prix médian des maisons a augmenté de 2,7 % dans l’arrondissement de Soignies, et de 4,7 % dans celui de La Louvière. Bien en deçà de la moyenne wallonne (6,6 %) et belge (9,6 %). Bref, c’est très attractif tant pour y habiter que pour investir.