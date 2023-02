Zeno Debast clame son envie de rester à Anderlecht: «Je serai encore là la saison prochaine et je veux remporter un titre en mauve»

Je ressens parfois la fatigue mais, en dormant suffisamment, avec une bonne alimentation et l’aide du staff médical, je me sens prêt à enchainer les rencontres. En plus, un match européen, c’est toujours quelque chose de très spécial pour un joueur. C’est idéal pour emmagasiner de l’expérience, comme je l’ai fait en côtoyant les Diables rouges au Mondial.

Nous formons désormais un vrai groupe. L’atmosphère est meilleure dans le vestiaire. On se bat les uns pour les autres et on s’entraîne dur.

On vous a vu pleurer à plusieurs reprises, ces derniers mois, lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous. C’est assez rare et touchant de la part d’un joueur professionnel…