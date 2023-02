Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi, le Conseil communal doit valider le règlement d’une facture de 66.500 euros via un procédé appelé « article 60 »… suite au refus du directeur financier de procéder au payement dans un premier temps. Et ce, pour des raisons de légalité.

Mais un petit retour en arrière s’impose pour comprendre de quoi il s’agit. Voici quelque temps, la Ville a lancé un marché public afin de désigner la ou les entreprises chargées de lui fournir du mobilier urbain durant les quatre années à venir. La procédure comprenait plusieurs lots, correspondant à des types de mobiliers différents.

Une société de la région du Centre a alors emporté la mise pour plusieurs catégories, mais pas pour les arceaux à vélo, son offre pour ceux-ci étant jugée non conforme et non régulière.