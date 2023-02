«Il y a d’autres Alain dans la rédaction»: la société des journalistes de la RTBF appelle au changement après le décès d'Alain Dremière

« Nous venons d’envoyer un communiqué au président du Conseil d’administration, aux membres du Conseil d’administration, à l’Administrateur général et aux membres du Comité exécutif de la RTBF. Nous le faisons dans un but constructif, de dialogue et certainement pas de conflit ».

Cette AG, lit-on dans le communiqué, s’est réunie « dans une profonde douleur, au lendemain du décès de notre collègue Alain Dremière ». « En ce moment de deuil, la SDJ souhaite, tout d’abord, présenter ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à l’ensemble de ses collègues. Nous avons partagé ensemble le souvenir de ses qualités humaines et professionnelles. Nous retiendrons d’Alain sa passion, son humour et sa bienveillance durant ces années partagées dans les différentes rédactions de la RTBF ».