Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’eurodéputé et bourgmestre d’Anthisnes Marc Tarabella (exclu du PS) vient de passer cinq nuits à la prison de Saint-Gilles. La chambre du Conseil de Bruxelles va-t-elle le libérer ou prolonger son incarcération d’un mois ? Une libération sous bracelet est aussi une possibilité. C’est tout l’enjeu de l’audience de ce jeudi.

de videos

Un autre juge

Inculpé de corruption, blanchiment et participation à une organisation criminelle dans le cadre du Qatargate, Marc Tarabella clamera encore une fois son innocence. Cela n’avait pas empêché le juge d’instruction Michel Claise de le placer sous mandat d’arrêt samedi. Aujourd’hui, c’est un autre juge qui devra prendre la décision. Il aura entre les mains le dossier et entendra les arguments de Me Töller qui insistera encore une fois sur le fait que selon lui, « l’inculpation de Tarabella ne repose que sur les déclarations d’un corrompu (Panzeri), un criminel prêt à accuser n’importe qui pour obtenir sa réduction de peine ». Les défenseurs de Tarabella estiment que les conditions de la détention préventive ne sont pas rencontrées ici. Fuite ? Risque de collusion ? « Il y a longtemps qu’il aurait pu fuir ou s’entendre secrètement avec quiconque ! C’est n’importe quoi ». D’aucuns estiment que sa détention vise à le mettre sous pression et à le faire craquer. Mais nous ne savons peut-être pas tout du dossier.