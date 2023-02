Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le transfert d’Ibe Hautekiet, conclu dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, est le reflet d’une réalité dure à assumer de nos jours. Le Standard ne peut, sur le marché noir-jaune-rouge, viser autre chose qu’un jeune défenseur belge (20 ans), pétri de talent à n’en pas douter mais qui a encore tout à prouver, à un prix raisonnable (un million d’euros) mais pour lequel, finalement, le pari et donc le risque engagés sont plutôt minimes. Ses finances ne lui permettent pas pour l’instant de « frapper plus fort » et conduisent le club liégeois à, par la force des choses, miser sur ses plus jeunes talents. Ce fut le cas pour Hugo Siquet et Michel-Ange Balikwisha avant Lucas Noubi et Cihan Canak (preuve que l’Académie continue d’être productive), ça l’est d’une autre façon pour Ibe Hautekiet.