Bon plan: une brouette de bûches de saule gratuite pour les citoyens de Braives

Dans le cadre des projets « Valorisation du Saule » et « Up Citoyen » du GAL Burdinale Mehaigne organise un glanage de bûches et de broyat de saule sera organisé au Village du Saule à Braives, le jeudi 23 février 2023 à partir de 15h à 18h.

Le but est de montrer aux glaneurs la valeur du saule. Cet arbre croît très rapidement et produit de la biomasse en grande quantité. Les bûches sèchent rapidement car le bois est léger, elles sont d’excellents allume-feu qui donnent rapidement une chaleur intense.