Conseil d’entreprise extraordinaire chez Orpea en Belgique ce jeudi

Orpea, dans la tourmente depuis les révélations du livre-enquête «Les Fossoyeurs», il y a un an, ployait en effet sous une dette colossale de 9,5 milliards d’euros et risquait de manquer de liquidités d’ici quelques semaines.

Mais un accord de principe approuvé début février par Orpea, un groupement d’investisseurs mené par la Caisse des dépôts (CDC) et des créanciers, prévoit d’effacer 3,8 milliards d’euros de dette en la convertissant en capital et d’injecter 1,55 milliard d’euros de capital supplémentaire. À l’issue du processus, la CDC détiendra 50,2% du capital d’Orpea, les créanciers 49,4% et les actionnaires actuels 0,4%.