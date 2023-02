Vous deviez prendre un vol KLM entre Bruxelles et Amsterdam? Pour compenser la suppression de ses vols cet été, la compagnie propose des sièges sur les Thalys

À partir du 26 mars, les passagers en transit vers et depuis Bruxelles pourront donc monter à bord de cinq trains Thalys.

Cette augmentation de capacité découle d’un essai mené par KLM en collaboration avec Thalys entre juillet et octobre 2022, à plus petite échelle.

Il faudra, cependant, encore lever un certain nombre d’obstacles avant de pouvoir remplacer définitivement les vols au départ et à destination de Bruxelles par des trains, souligne la compagnie. Ainsi, le transfert des voyageurs air/rail à Schiphol doit être revu et facilité. Quant à la communication avec les clients, elle pourrait également être améliorée car les voyageurs hors Europe ignorent encore trop souvent l’existence du Thalys.