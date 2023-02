Omnisports: voici la LISTE des stages sportifs pour les congés de carnaval dans la région du Centre

Quand ? La semaine du 20 au 24 février avec des entraînements et compétitions de 9h à 16h (ou jusqu'à selon la formule choisie) et la semaine du 27 février au 3 mars avec du tennis (matin) et mulitsports (après-midi) de 9h à 16h (jusqu'à avec uniquement du tennis selon la formule choisie).

Programme : le Smashing Club Le Roeulx et la Le Roeulx Tennis School organisent des stages tennis/padel « découverte et perfectionnement ».

Programme : la JS Soignies organise un stage d’initiation et perfectionnement avec Marc Sottiau et son équipe de coaches

Contact : renseignements via Philippe Karbowiak (directeur sportif) au 0498/23.01.20. Inscriptions via : http://dpk-specibasket.be/formulaire-stage/

Programme : une semaine d’amusement et d’apprentissage, en salle et sur synthétique

Stages de carnaval (suite)

Par la rédaction

Gymnastique artistique

Soignies

Au programme : stage de carnaval au Gym Club Soignies.

Pour qui ? Uniquement les gymnastes de compétitions.

Où ? À la salle omnisports à la rue de Cognebeau, 7060 Soignies.

Quand ? Du 27 février au 3 mars de 9h00 à 16h30.

Prix : 65€.

Contact : gymclubsoignies.be – Si moins de 20 gymnastes, le stage ne sera pas organisé.

Le Roeulx

Au programme : trois stages organisés par l’Artia Gym.

Pour qui ? Filles nées en 2018, 2017 et 2016 (initiation), nées entre 2015 et 2013 (petites loisirs) et nées entre 2012 et 2015 (grandes loisirs), membres et non-membres.

Où ? Rue de la Station 142, 7070 Le Roeulx.

Quand ? De 9h à 16h la semaine du mardi 21 février au jeudi 23 février et la semaine du lundi 27 février au vendredi 3 mars.

Accueil ? Garderie payante de 8h à 17h.

Prix : 22€/jour ou 105€/semaine (+10€ non-membres) avec collations, boissins et repas chaud du vendredi inclus.

Contact et inscriptions : 0494/43.49.34 (Elodie Fayt) ou artiagym@hotmail.com.

Vélo & multi-mix

Strépy-Bracquegnies

Au programme : jeux sportifs et créatifs (atelier bricolage…) en alternance avec l’apprentissage des techniques pour acquérir l’autonomie de la conduite à vélo à 2 roues.

Pour qui ? Enfants de 4 à 8 ans.

Où ? Hall Omnisports Strépy-Bracquegnies – Rue des Canadiens, 83 – 7110 Strépy-Bracquegnies

Quand ? Du lundi 20 février au vendredi 24 février, de 9h à 16h.

Accueil ? De 7h45 à 17h30.

Commentaire : l’enfant apporte son vélo adapté à sa taille sans les roues stabilisatrices ainsi que son casque. (possibilité de stockage). Prévoir 2 collations, le repas de midi et les boissons

Prix : 90 €/semaine.

Contact : ASBL Dynarythmique – 0474/55 92 14 – 067/21 70 67 – www.dynarythmique.be – secretariat@dynarythmique.be.

Roller, ça roule & multisport

La Louvière

Programme : amélioration des techniques, de l’équilibre, des réflexes en cas de chute, techniques de freinage efficace, d’accélération de course, passage d’obstacles et parcours de plus en plus fun. Des animations sportives (base-ball, unihockey, rugby…) seront également au rendez-vous.

Pour qui ? Enfants de 6 à 12 ans.

Où ? École du Bocage – 2, Rue V. Boch – 7100 La Louvière.

Quand ? Du lundi 27 février au vendredi 3 mars de 9h à 16h.

Accueil ? De 7h45 à 17h30.

Commentaire : prévoir 2 collations, le repas de midi et les boissons.

Prix : 90 €.

Contact : ASBL Dynarythmique – 0474/55 92 14 – 067/21 70 67 – www.dynarythmique.be – secretariat@dynarythmique.be.

Lazer Game & Dynasport

La Louvière

Au programme : élaborer des tactiques, évoluer dans un espace parsemé de cachettes en évitant le rayon lazer, participer à des ateliers sportifs et tout ça en s’amusant.

Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans.

Où ? Hall Omnisports Strépy-Bracquegnies – Rue des Canadiens, 83 – 7110 Strépy-Bracquegnies.

Quand ? Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 – de 9h à 16h.

Accueil ? De 7h45 à 17h30.

Commentaire : prévoir 2 collations, le repas de midi et les boissons.

Prix : 90 €.

Contact : ASBL Dynarythmique – 0474/55 92 14 – 067/21 70 67 – www.dynarythmique.be – secretariat@dynarythmique.be.

Équitation

Besonrieux

Au programme : apprentissage de la vie aux écuries, initiation à l’obstacle, bricolages, jeux à poney, développement de la psychomotricité, parcours de maniabilité à pied et à poney, pony-games, horse-ball, equifun, jeux de coopération…

Pour qui ? Dès 3 ans.

Où ? Poney Club de Besonrieux – Rue de Mignault, 88 A – 7100 Besonrieux.

Quand ? Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 de 9h à 16h – Du lundi 27 février au vendredi 03 mars 2023 de 9h à 16h – possibilité à la journée et demi-journée.

Accueil ? De 8h à 18h.

Prix ? 160 € la semaine – 40 €/ jour / non-membres et 35€ /jour/membres – 20 €/ demi-jour.

Contact : Poney-club de Besonrieux – Laetitia et Virginie – 064/55.55.40 – 0478/22.39.13.

Fun and Ride

Strépy-Bracquegnies

Au programme : skateboard, trottinette et roller.

Pour qui ? Enfants de 6 à 9 ans.

Où ? Skatepark de Strépy-Bracquegnies – Rue Victorien Ergot, 33 – 7110 Strépy-Bracquegnies.

Quand ? Lundi 27 février au vendredi 03 mars 2023 – 9h à 16h30.

Accueil ? Dès 8h30 à 17h.

Prix : 170 €.

Commentaire : possibilité de louer du matériel sur place – possibilité de se restaurer avec sandwich ou croque-monsieur.

Contact : Wings Skatepark – waterlooskateclub@gmail.com – 0472/48.73.68.

Danse

La Louvière

Programme : rythmique, classique, danse moderne, expression corporelle, psychomotricité, bricolage et ateliers culinaires.

Pour qui ? De 3 à 6 ans.

Où ? Dance in progress – Rue du Canal, 5 – 7100 La Louvière.

Quand ? Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 de 9h à 16h – possibilité demi-journée : 9h- 12h et à la journée.

Prix : 90€ la semaine – 55€ la demi-journée – 20 € la journée.

Contact : Boonen Virginie – boonenvirginie7@gmail.com – 0476/56 35 65.

Multisports

Houdeng

Au programme : stage multiactivités avec sports ballons, athlétisme, bricolages, cuisine, escape-game, chasse au trésor, jeux de coopération, défis/challenge, carnaval des enfants…

Pour qui ? 3 à 12 ans.

Où ? Ecole Communale de l’Abattoir – Rue de l’Abattoir, 36 – 7110 Houdeng-Goegnies.

Quand ? Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 – de 9h à 16h.

Accueil ? Sur inscription de 7h30 à 17h30.

Prix ? 80 € la semaine – 10 % de réduction à partir du 2ème enfant inscrit.

Contact : ASBL Côté Sport – 0493/76 25 41 – www.cotesportasbl.com.

La Louvière (1)

Au programme : stage « Jeux olympiques », avec activités cirque et sport.

Pour qui ? Enfants de 4 à 12 ans

Où ? Hall omnisports de l’Athénée Provincial – Boulevard du Tivoli, 2 B – 7100 La Louvière

Quand ? Lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 de 9h15 à 16h

Accueil ? Dès 8h à 17h

Prix : 90 € (accueil inclus)

Contact : Pré En Bulle – www.ecoledecirque.be – info@ecoledecirque.be – 064/ 45 85 45

La Louvière (2)

Au programme : stage « Koh-Lanta sportif », avec activités cirque mais, surtout, jeux d’extérieur pour faire le plein d’aventures et de découvertes sur des thématiques amusantes et adaptées aux âges des enfants.

Pour qui ? Enfants de 4 à 12 ans.

Où ? Hall omnisports de l’Athénée Provincial – Boulevard du Tivoli, 2 B – 7100 La Louvière.

Quand ? Lundi 27 février au vendredi 03 mars 2023 de 9h15 à 16h.

Accueil ? Dès 8h à 17h.

Prix : 90 € (accueil inclus).

Contact : Pré En Bulle – www.ecoledecirque.be – info@ecoledecirque.be – 064/45.85.45.

La Louvière (3)

Au programme : stage multiactivités (activités créatives, ludiques, culinaires, culturelles et sportives).

Pour qui ? 3 à 12 ans

Où ? Les Joyeux Turlutins – Rue Keuwet 2-4 – La Louvière

Quand ? Du lundi 20 février au samedi 04 mars 2023 – de 6h30 à 21h (du lundi au jeudi) – de 6h30 à 22h (le vendredi) – de 8h à 18h (le samedi)

Prix ? 7 € par jour pour le premier enfant et 5€ pour les suivants.

Contact : ASBL Les Joyeux Turlutins – 064/27.79.75 ou 064/26.46.01.

La Louvière (4)

Au programme : stage multiactivités (activités créatives, ludiques, culinaires, culturelles, sportives…).

Pour qui ? Enfants de 5ème et 6ème primaire – Où ? Ecole libre de Saint- Vaast – Rue Victor Gondat, 8 bis – 7100 La Louvière.

Quand ? Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 – de 9h à 16h.

Accueil ? De 7h à 18h.

Prix ? 7 €/jour.

Contact : ASBL Pirouline Pause-Cartable – 064/238 040 – pausecartable@pirouline.be – https ://pirouline.be/pause-cartable-conges-scolaires/

La Louvière (5)

Au programme : activités créatives, ludiques, culinaires, culturelles, sportives…

Pour qui ? Enfants de 2ème et 3ème maternelles.

Où ? Ecole Paroissiale – Rue Chavée, – 7100 La Louvière.

Quand ? Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 – de 9h à 16h.

Accueil ? De 7h à 18h.

Prix ? 7 €/jour.

Contact : ASBL Pirouline Pause-Cartable – 064/238 040 – pausecartable@pirouline.be – https ://pirouline.be/pause-cartable-conges-scolaires/

La Louvière

Au programme : activités créatives, ludiques, culinaires, culturelles, sportives…

Pour qui ? Enfants accueil et 1ère maternelle.

Où ? Ecole Saint-Antoine – Rue du Châlet, 15 – 7100 La Louvière.

Quand ? Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 – de 9h à 16h.

Accueil ? De 7h à 18h.

Prix ? 7 €/jour + coût d’une éventuelle sortie.

Contact : ASBL Pirouline Pause-Cartable – 064/238 040 – pausecartable@pirouline.be – https ://pirouline.be/pause-cartable-conges-scolaires/

La Louvière (6)

Au programme : initiation à la langue anglaise, expériences scientifiques, activités récréatives et sportives, le tout avec une approche active, bienveillante et innovante.

Pour qui ? Enfants de 2,5 ans à 12 ans.

Où ? Hamilton Academy – Ecole communale de Baume – Rue de Baume, 48 – 7100 La Louvière

Quand ? Du lundi 20 février au 24 février 2023 de 9h à 16h – Du lundi 27 février au 03 mars 2023 de 9h à 16h

Accueil ? Dès 8h à 17h.

Prix : 95€ (ristourne de 10 € pour un enfant issu d’une même famille + si l’enfant suit plusieurs stages durant l’année, une remise de 5 € est octroyée).

Contact : Hamilton Joyce – 0470/122 200 – info@hamiltonacademy.be.

La Louvière (7)

Au programme : stage « La vie à la ferme », avec découverte du mode de vie des animaux de la ferme autour d’animations sportives, culinaires et artistiques.

Pour qui ? Enfants de 2,5 à 6 ans.

Où ? Ecole communale du Bocage – Rue Victor Boch, 2 – 7100 La Louvière.

Quand ? Du lundi 27 février au vendredi 03 mars 2023 – de 9h à 16h.

Accueil ? De 7h45 à 9h et de 16h à 17h30.

Prix ? 90 € la semaine.

Commentaire : prévoir repas de midi, collations et boissons.

Contact : ASBL Dynarythmique – 0474/559 214 – 067/217 067 – www.dynarythmique.be.

Saint-Vaast

Au programme : activités natures, sportives, culinaires, culturelles, artistiques et ludiques autour de thèmes variés.

Pour qui ? Enfants de 3 à 12 ans.

Où ? Les P’tits câlins – Rue des Briqueteries 2/1 – 7100 Saint-Vaast.

Quand ? Du lundi 20 au vendredi 24 février ET du lundi 27 février au vendredi 3 mars de 6h30 à 18h.

Prix : 5 € par jour.

Contact : Les P’Tits Câlins – Dominique De Pellegrin – 064/26.39.59.