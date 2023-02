LaMeuse Foot | Hervé Houlmont et Christian Baratte, les expérimentés mentors des leaders de P2A et P2B

« Chaque équipe de la série va vendre cher sa peau pour nous battre », affirme Hervé Houlmont. « La dernière ligne droite sera complexe même contre les plus petites équipes qui doivent prendre des points pour se sauver. Ce sera aussi difficile que de devoir affronter Jehay, Ferrières ou Seraing Athlétique qui reste selon moi la plus belle équipe de P2A. »

À Saive, cette première place en P2 est historique pour le club qui vise avant tout le tour final. « Je ne sais pas si on sera champion », tempère de suite Christian Baratte qui a retrouvé du plaisir et la joie des troisièmes mi-temps rue des Anémones. « J’espère ceci dit qu’on sera sacrés car le titre est le chemin le plus court pour arriver à la P1. Le tour final est très difficile à passer, surtout quand on sait comment la P2B est relevée cette année. J’avais dit dès le départ que 10 équipes pouvaient y prétendre. »