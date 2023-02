Et vous, vous avez déjà votre badge pour le Carnaval de Binche?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Femme de Gille », « Maman de Gille et fière de l’être », « Mon papa est Gille », « J’ai matché avec un Gille », « Ne pas déranger, je CARNAVAL »… on les croise de plus en souvent, ces personnes qui arborent fièrement un badge proclamant leur amour du Carnaval et leurs acteurs. Particulièrement aux Soumonces et au Carnaval, forcément, de Binche, mais aussi d’ailleurs.

C’est l’œuvre de Karinne Anciaux. Cette binchoise, sous le patronyme de sa société, « Kartondit », produit des badges personnalisés, en série ou sur commande. « Le port du badge pendant le carnaval devient un incontournable », sourit-elle. « On les voit partout. »