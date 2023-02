Séismes en Turquie et en Syrie: la Protection civile de l’UE en appelle au privé pour fournir des tentes à la Turquie

«Nous sommes loin de là où nous devrions être» en termes de réserve stratégique, a reconnu le ministre Vandenbroucke, notant que ces tentes ne pouvaient pas non plus être fabriquées en un clin d’œil. Il en appelle à une réévaluation des besoins au niveau européen.

La ministre Gennez a par ailleurs plaidé pour davantage d’aide belge à la Syrie. «Quand on voit l’ampleur de la catastrophe, il est inévitable que la Belgique prenne plus de responsabilité», a-t-elle déclaré à Belga. La Belgique a déjà débloqué 4 millions d’euros d’aide humanitaire pour la Syrie et un million pour la Croix-Rouge internationale en Turquie et Syrie, rappelle-t-elle.

Mais le pays ne figure pas parmi les dix qui fournissent déjà de l’aide à la Syrie via le Mécanisme européen de protection civile. «Nous attendons de la Belgique qu’elle fournisse un effort dans les prochains jours», exhorte Hans Das.

Quelque quatre-vingts personnes ont déjà été sorties des décombres par les équipes européennes de recherche et de sauvetage, notamment à l’aide de chiens, «un résultat dont nous pouvons être fiers», selon le directeur de l’ERCC. Trente-deux équipes européennes sont sur place.

La Turquie avait fait très rapidement appel au Mécanisme européen de protection civile, à peine une heure et demie après le premier séisme, explique Hans Das. «C’était surprenant, car la Turquie est un pays qui dispose de beaucoup de moyens et qui est assez bien préparé aux catastrophes. Cette rapidité en dit long sur l’ampleur du séisme, car généralement, la demande n’arrive que plus tard, parfois même deux jours plus tard».