Les Etats-Unis risquent le défaut de paiement dès juillet, alerte un service du Congrès

«Si le plafond de la dette reste inchangé, la capacité du gouvernement à emprunter à l’aide de mesures extraordinaires sera épuisée entre juillet et septembre 2023», a alerté mercredi le service du budget du Congrès (CBO) dans ses prévisions actualisées.

La dette de la première économie du monde a atteint le 19 janvier 31,4 milliards de dollars, soit le plafond au-delà duquel le pays ne peut plus émettre de nouveaux emprunts pour se financer, et ne peut donc plus honorer ses paiements. Des mesures d’urgence temporaires ont été prises pour continuer à payer.