C’est ce qu’on appelle le phénomène de no show. Et de plus en plus de secteurs, outre les médecins et hôpitaux, y sont confrontés. L’Horeca, l’esthétique, les coiffeurs… se retrouvent avec des agendas remplis mais, au dernier moment, certains clients et patients annulent ou, pire, ne se présentent tout simplement pas. Des comportements aussi pénalisants financièrement qu’en termes d’organisation, au point que, dans les différentes fédérations professionnelles, on tire la sonnette d’alarme.

En France, on songe à créer un cadre afin de pouvoir faire payer à ces patients leur consultation même si elle n’a pas été honorée, afin d’indemniser le médecin concerné. Le praticien pourra réclamer à sa mutuelle une somme à charge du patient qui fait faux bond « sans raison légitime », en déduisant cette somme d’un futur remboursement sollicité par le patient auprès de sa mutuelle.