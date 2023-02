La zone de police Bruxelles-Ixelles teste la «Mobile Stalking Alarm»: «C’est un outil puissant»

Petit, rond et blanc. D’une simple pression, ce bouton lance un appel à l’aide et la police accourt. Après Gand, la zone de police Bruxelles-Ixelles teste la « Mobile Stalking Alarm » (MSA). Ce dispositif vise à offrir une meilleure protection aux victimes de violences intrafamiliales. de videos La victime de harcèlement accroche le bouton à son pantalon ou à une bretelle de son soutien-gorge par exemple. Si elle se sent menacé, elle presse le dispositif qui se connecte à l’application 112 et envoie sa géolocalisation. « Le signalement arrive à la centrale et on s’engage à intervenir rapidement et de le considérer comme une priorité », explique Michel Goovaerts, chef de corps de la zone de police Bruxelles-Ixelles.

« 10 appels par jour » Si toutes les victimes peuvent demander le bouton blanc, c’est le procureur du Roi qui décide, après une évaluation des risques. Une situation mettant en danger la vie de la victime, la relation entre la victime et son agresseur a pris un terme définitif et la victime est prête à porter plainte pour chaque nouveau fait font partie des conditions. « La MSA est uniquement pour les cas les plus graves », résume Michel Goovaerts.

Christos Doulkeridis (Ecolo), bourgmestre d’Ixelles, se réjouit de ce nouveau dispositif qui permet à la zone de police d’être « à l’avant-garde des solutions concrètes et efficaces » contre les violences intrafamiliales (VIF) et sexuelles, une « priorité du plan zonale de sécurité ». Il assure que tous les appels sont pris au sérieux et que la police intervient toujours. La zone Polbru est la seule à disposer d’une cellule VIF qui se compose d’une quinzaine de collaborateurs. « Nous suivons chaque jour 10 dossiers de violences intrafamiliales. C’est énorme », précise le chef de corps de la zone.

Lire aussi 590 plaintes pour viol et 592 pour attentat à la pudeur à Bruxelles en 2021: «Les chiffres sont inquiétants» La cellule VIF est chargée du suivi et de l’évaluation des dossiers éligibles. Elle fait le lien avec le parquet. Pour Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles, qui a demandé « aucune tolérance dans le traitement de ces dossiers », c’est un vrai progrès. « La MSA est un outil puissant qui permet à la police et au parquet d’intervenir rapidement et de manière adéquate dans des situations de danger de mort », commente Vincent Van Quickenborne (Open VLD), ministre de la Justice. Formation Ce nouvel instrument s’accompagne d’une formation pour les patrouilles. « Cela leur permet d’intervenir au mieux. Les formations sont essentielles », estime Sarah Schlitz (Ecolo), secrétaire d’État à l’Égalité des genres qui se réjouit de cette collaboration entre l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, de la police et de la justice « Ce dispositif s’inscrit dans une stratégie plus large de prévention, de travail sur les mentalités, de travail sur les victimes, du suivi des dossiers et de la protection des victimes. Une telle collaboration est indispensable en termes de vision, sinon on passe à côté de l’objectif. »