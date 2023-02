Affaire de mœurs à Schaerbeek: «DéFI a respecté sa parole et continuera de le faire»

Suite aux nouvelles inculpations à l’encontre de l’échevin sans compétence Michel De Herde (DéFI) pour viol sur mineur de moins et plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques, il ne participe plus au collège ni au conseil tant que la justice n’a pas tranché. Sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo), première plaignante, a demandé à micro de BX1 la révocation de l’élu et a tenu des « propos diffamants », dénonce la section DéFI de Schaerbeek.

« Michel De Herde n’a assisté à aucune réunion de comité de la section DéFI de Schaerbeek, et ce, avant même la décision du comité des sages de DéFI. Il a donc bel et bien été suspendu des réunions du comité et n’a donc pas pu voter pour le renouvellement des instances nationales, régionales et locales. Il ne s’est pas non plus rendu aux réceptions du nouvel an des différentes sections DéFI et il n’y a jamais eu de ‘petite carte des bons vœux de Schaerbeek DéFI’ mentionnant Michel De Herde comme l’affirme avec certitude Sihame Haddioui », réagit avec force Elias Ammi, président de section. « DéFI a bel et bien respecté sa parole et continuera de le faire. Les faits reprochés à Michel De Herde sont assez graves que pour en faire une instrumentalisation politique et tenter en vain de nuire à DéFI. »

Du côté du cabinet de Bernard Clerfayt (DéFI), bourgmestre en titre et ministre des Pouvoirs locaux, on rappelle que la Nouvelle loi communale ne permet pas au collège, au bourgmestre ni même au conseil de révoquer, suspendre, etc. Un échevin, quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés. « Le gouvernement peut révoquer un échevin qu’en cas de négligence grave ou d’inconduite notoire. Ici, la réalité des faits allégués n’est pas notoire, elle ne le sera, le cas échéant, que si Michel De Herde est condamné. »