Menaces de mort, attaques, insultes: Christophe Collignon écrit au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, «il faut mettre fin à ce phénomène»

Nous vous avions révélé les menaces de mort dont est l’objet le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. Des menaces dont on ne connaît toujours pas l’auteur même si, nous dit-on, l’enquête suit son cours. L’auteur de ces très graves et très précises menaces s’en est pris violemment à M. Collignon, le menaçant de l’abattre, lui et deux bourgmestres de Bertogne (l’actuel et un ancien). Et cela pour une raison futile. Cette personne n’accepte pas la fusion annoncée des communes de Bertogne et Bastogne.