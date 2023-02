Avec plus de 550.000 abonnées, Miss Belgique est une véritable star sur TikTok Emilie Vansteenkiste (21 ans), notre nouvelle Miss Belgique, a créé, avec son petit ami Jonas, un compte TikTok où ils se montrent dans leur vie de couple et qui est suivi par plus de 563.000 personnes. Le couple connaît un joli succès sur les réseaux. - TikTok

Par Laurence Briquet

Samedi dernier, malgré une soirée chahutée par une menace terroriste, Emilie Vansteekiste, 21 ans, étudiante en ergothérapie, est devenue la nouvelle Miss Belgique. Très vite, son petit ami, Jonas, a sauté dans ses bras pour la féliciter. Il a même versé une petite larme. On sent qu’entre eux, le courant passe plutôt bien. Partenaires de danse Jonas, alias Joontje, 24 ans, est même son partenaire de danse. Ensemble, ils pratiquent notamment la danse latino. Et on les verra bientôt dans l’émission « The Greatest Dancer », en Flandre.

« Il y a 2 ans et demi que nous sommes ensemble. Nous nous sommes rencontrés à travers la danse et il est devenu mon partenaire de danse et dans la vie », explique Emilie. Ensemble, ils participent à diverses compétitions, en Belgique mais aussi à l’étranger, avec des danses latinos ainsi que des danses de salon. « Nous avons démarré la danse chez Anouschka Balsing. Moi, j’ai commencé à l’âge de 3 ans avec le ballet et lui a commencé par le disco. Ce n’est qu’après que nous sommes allés vers les danses latinos », ajoute-t-elle.

En plus de danser, le couple est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Sur leur compte, Emiliexojonas, ils sont suivis par plus de 563.000 abonnés. On peut donc dire que ça cartonne. On y voit le couple dans diverses petites séquences, pas toujours liées à la danse d’ailleurs. On les suit dans leur vie dans tous les jours et dans leurs délires mais toujours dans la bonne humeur, avec bienveillance et humour.

« On a démarré pendant la période Covid, avec ce que j’appelle des trucs de couples. Je dois dire que c’est le hasard, je pense, qui a fait ce succès », poursuit Emilie.