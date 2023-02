«Huit par jour, on y échange en privé avec des clients»: dans les coulisses des très secrètes «camgirls»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des informaticiens s’affairent derrière une longue rangée d’ordinateurs. Plus loin, l’espace maquillage fourmille de jeunes femmes apprêtées, alors que des photographes préparent une séance pour mettre à jour leurs profils. Tout autour, des dizaines de chambres au décor intimiste équipées de matériel vidéo, avec de grands lits recouverts de draps de soie et de coussins. Huit heures par jour, les camgirls y échangent en privé avec des clients, qui déboursent entre deux et dix dollars par minute pour échanger avec les jeunes Roumaines.

Au final, leurs revenus peuvent atteindre 8.000 € nets par mois voire beaucoup plus, alors que le salaire moyen plafonne à 800 € dans ce pays d’Europe orientale. Partager un repas par écran interposé, dormir « ensemble », servir de confidentes : celles qui sont recrutées suivent une formation pour « gagner de l’argent en gardant leurs vêtements le plus longtemps possible », poursuit la quadragénaire. « Les contenus sexuellement explicites « ne représentent que 5 % du travail. »