La triste nouvelle est tombée mardi en fin de journée. Marié et père de deux filles, le journaliste Alain Dremière est décédé après avoir sauté du dixième étage du siège de la RTBF à Reyers. Il y travaillait depuis vingt ans et il était en burn-out depuis quelques mois. Originaire de Tournai, l’homme, âgé de 44 ans, a mené une brillante carrière au sein de la chaîne publique. Il avait été chef de la rédaction digitale de septembre 2018 à octobre 2022. Avant cela, il avait été responsable du projet Vews et rédacteur en chef adjoint de la cellule société.

Les hommages ont déferlé dès l’annonce de son décès. Sur son profil LinkedIn, il se disait « heureux des réussites et nourri par les échecs. Boulimique d’apprentissage et passionné par le monde digital ». « Un vrai passionné », se souviennent ses collègues et amis qui sont tous, et on le comprend, sous le choc. Mercredi, à la fin du 13 Heures, Ophélie Fontana ne pouvait contenir son émotion. « La rédaction de la RTBF est en deuil aujourd’hui. Alain travaillait à la RTBF depuis vingt ans. Cela a toujours été un homme passionnant, depuis le début sur les bancs de l’université où je l’ai côtoyé pour la première fois (…) Nous sommes très tristes aujourd’hui. Nous pensons très fort à sa femme, à ses filles et à sa famille ».