Philippe Lacheau: «Si on fait des films, c’est pour faire marrer les gens dans les salles»

Nous avons rencontré Philippe Lacheau et Julien Arruti au Kinepolis de Liège. Ensemble, ils nous ont parlé de cette suite dans laquelle on retrouve également Nathalie Baye, Didier Bourdon et Elodie Fontan. Un film qui rencontre déjà un joli succès dans les salles en France. Nous en avons également profité pour évoquer leurs projets et la filiation avec une certaine troupe du Splendide qui leur colle si bien à la peau.

Réaliser une suite, est-ce une tâche facile ?