La plus ancienne bible hébraïque sera vendue aux enchères en mai par Sotheby’s à New York

Le codex Sassoon, du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sassoon (mort en 1942), date de l’an 900 de notre ère et représente « la bible en hébreu la plus complète (…) estimée entre 30 et 50 millions de dollars, parmi les manuscrits les plus chers jamais vendus », a déclaré à l’AFP Richard Austin, patron des livres et manuscrits anciens chez Sotheby’s.

La vente aura lieu en mai, au cours de la classique saison de printemps des enchères pour les tableaux d’art contemporain, moderne et impressionniste, qu’organisent les mastodontes du secteur à New York : Sotheby’s, propriété du magnat franco-israélien Patrick Drahi et sa concurrente Christie’s contrôlée par la holding Artémis du milliardaire français François Pinault.