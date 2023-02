Un bénéficiaire de chèques-repas sur deux contraint de diminuer ses dépenses alimentaires: «Il s’agit du dernier poste sur lequel ils souhaitent faire des économies»

«Depuis plus d’un an, la Belgique fait face à la plus haute inflation depuis près de 50 ans. La moitié des bénéficiaires de titres-repas sont contraints de réduire leurs dépenses alimentaires alors qu’il s’agit du dernier poste sur lequel ils souhaitent faire des économies», déplore l’association.

Selon l’étude, qui a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.102 travailleurs bénéficiaires, près de la moitié des travailleurs disent dépendre largement de leurs titres-repas pour faire leurs courses. Pour les bas salaires, ce chiffre atteint même 79% des bénéficiaires. Par ailleurs, près de 50% des personnes sondées les utilisent endéans les deux semaines suivant la réception des chèques. Une rapidité d’utilisation qui prouve le rôle «essentiel» des chèques-repas «dans l’équilibre du budget alimentaire mensuel des travailleurs», d’après VIA.