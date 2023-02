Guerre en Ukraine: «D’État tampon, l’Ukraine est devenue un État frontière de l’Europe»

D’État tampon entre l’Europe et la Russie, l’Ukraine constitue désormais une partie de sa frontière à l’est. Et l’Europe devra passer d’un soutien au coup par coup vers un soutien structuré et de long terme.

« Si grâce à sa volonté et son courage impressionnants, et avec le soutien des pays occidentaux, l’Ukraine indépendante survit, elle ne sera plus un État tampon. Au contraire, elle est déjà devenue une partie intégrante de l’architecture de sécurité occidentale, en tant qu’État frontière », explique M. Biscop.