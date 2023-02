Une erreur de traduction d’un post Instagram de Kylian Mbappé affole la toile: les fans de Manchester United en folie! (photos)

Après avoir déjà dit dans les médias que rien n’était fait et que Paris était toujours favori malgré la défaite 0-1 du PSG face au Bayern, Kylian Mbappé a réédité ses paroles sur les réseaux sociaux. L’attaquant a posté un message du même genre sur son compte Instagram quelques heures après la défaite de son équipe : « Tout reste à faire », a écrit le joueur en français en ajoutant les couleurs rouge et bleue du PSG ainsi que le nom du club.

Un message a priori banal qui a pourtant provoqué une certaine agitation dans le nord de l’Angleterre. En effet, la traduction proposée en anglais dit tout autre chose : « All that remains to be done. Manchester United’s team is now on PSG ». Si la première partie de la phrase correspond au message de Mbappé, la deuxième partie (comprenez « l’équipe de Manchester United est désormais au PSG ») n’a jamais été écrite par l’international français et s’est retrouvée ajoutée par l’outil de traduction.