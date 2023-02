Bonne nouvelle pour de nombreux clients VOO: «C’est à chaque fois un vrai plaisir de l’annoncer à nos clients»

Après Liège, Wavre, Charleroi, 6 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et 22 communes rurales, VOO a annoncé dans un communiqué que son offre GIGA débarquait à Namur. Cela ouvre aux clients namurois de l’opérateur « la possibilité de profiter d’une vitesse de téléchargement haut débit jusqu’à 1 Gbps », indique VOO dans un communiqué.

« C’est à chaque fois un vrai plaisir d’annoncer l’arrivée du GIGA à nos clients dans leur région. Namur marque une nouvelle étape importante qui nous rapproche de notre but : permettre d’ici fin 2023 à 1 client sur 2 en Wallonie et partout à Bruxelles2 de surfer à la vitesse du GIGA ! Un résultat que nous devons au travail exceptionnel de nos équipes et à notre force : notre réseau performant désigné numéro 1 en vitesse de téléchargement », commente le nouveau CEO de VOO, Edouard Rodriguez.