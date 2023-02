Nouveau drame sur nos routes: un jeune de 21 ans percute un arbre et perd la vie à Florenville

Jeudi peu après minuit, une voiture circulant sur la N83 en direction de Chassepierre a effectué un changement de trajectoire en pleine ligne droite et a fini sa course contre un arbre. Le choc a été d’une telle violence que le véhicule s’est disloqué en plusieurs morceaux... Le conducteur, un jeune homme de 21 ans, était malheureusement décédé sur place lors de l’arrivée des secours sur place.

D’importants moyens ont été déployés sur les lieux de l’accident : les pompiers de Florenville, une ambulance, un SMUR, une autopompe, un officier et plusieurs équipes des zones de police de Gaume et de Semois et Lesse. Les circonstances sont claires et le Parquet n’ a pas demandé de devoirs supplémentaires.