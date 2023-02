«Le nom de l'enfant est horrible»: une maman se fait critiquer pour le prénom de sa fille... mais cela aurait pu être pire, «vous auriez dû voir les autres prénoms de la liste»

Il y a toujours pire… Une maman a été vigoureusement critiquée sur une vidéo TikTok. Pourquoi ? À cause du nom de son bébé, rapporte The Sun. Les internautes se sont rapidement offusqués dans les commentaires : « Son nom est horrible », peut-on lire. L’enfant de cette femme, une petite fille, s’appelle « Stone ». « Pourquoi l’avez-vous appelé ainsi ? », répond une personne. « Stone… sérieusement ? Elle n’est pas un rocher », s’exclame une autre.

La mère, outrée, a justifié le choix du nom de son enfant. « Si vous pensez que son nom est mauvais, vous auriez dû voir les autres noms de la liste ». En effet, sur cette liste, on peut y voir : Melrose, Savie, Baynx, Haze, Capri, Cove, Maxim, Scout, Cobain ou encore Nirvana. Des noms de plus en plus étranges… Quelques internautes l’ont tout de même défendue : « Je suis sûre qu’on s’est aussi moqué de la première Ashley », peut-on lire.