Pour un œil non entraîné, cette accumulation d’études, de réunions et de promesses concernant les inondations ressemble furieusement à pas grand-chose. De l’extérieur, on a parfois l’impression que l’on n’avance pas énormément. Quel est le sentiment pour les acteurs en première ligne de cette reconstruction à savoir les bourgmestres ? Eux aussi sont frustrés pour le moment. Dernier élément qui les a surpris, une réunion qui se tenait vendredi dernier. Alors qu’ils pensaient qu’on allait leur annoncer du concret, les voilà repartis pour un nouveau carrousel de réunions.