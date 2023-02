De nouveaux «Bracelets rouges» entrent en scène: présentations et confidences de l’homme qui a inspiré l’émouvante série hospitalière Deux ans après la saison 3, « Les Bracelets rouges » revient avec une nouvelle bande d’ados prêts à en découdre avec la maladie. Rebootée, la série sera à suivre en avant-première à partir de ce jeudi 16 février, sur la Une. JEAN-CLAUDE LOTHER/VEMA/TF1

Par Lenny Verhelle

Même hôpital, nouveaux patients. Après trois saisons couronnées de succès (5,4 millions de téléspectateurs pour le final), l’émouvante série médicale « Les Bracelets rouges » fait son grand retour à la télévision. de videos Pour ces six épisodes inédits, déclinés en trois soirées sur la Une, dites au revoir à Clément, Thomas et leurs camarades. Tiré de l’histoire vraie inspirante d’Albert Espinosa, un Espagnol qui a survécu à trois cancers, le feuilleton (à revoir en intégralité sur Auvio) suivra désormais un nouveau groupe d’adolescents au service de pédiatrie du Pôle de santé Léonard de Vinci, à Arcachon.

Lire aussi "Les Bracelets rouges" : pourquoi la série révolutionne le genre médical Entre espoir et désillusions, une autre bande de jeunes va ainsi nouer des liens très forts pour faire face à de graves maladies. « A l’hôpital, nous avions un pacte », nous confiait Albert Espinosa après le coup d’envoi de la première saison des « Bracelets rouges », en 2018. « Avec mes compagnons d’infortune, on se partageait la vie de ceux qui mouraient pour accomplir les rêves qu’ils n’ont pas pu réaliser. Du coup, j’ai 4,7 vies en moi. »

Un parcours de vie bouleversant, que la première chaîne française a brillamment porté à l’écran avec, pour sous-lecture, qu’il ne faut pas avoir peur de la mort. « Ce n’est pas triste de mourir », nous soufflait alors celui qui a perdu une jambe, un poumon et une partie du foie. « Ce qui est triste, c’est de ne pas vivre intensément. » Et de nous interpeller sur le besoin crucial de tirer profit de chaque malheur. « Je n’ai pas perdu une jambe, j’ai gagné un moignon. Je n’ai pas non plus perdu un poumon, j’ai appris qu’on pouvait vivre avec la moitié de ce qu’on a. »

Un beau tremplin Nouvelle itération oblige, « Les Bracelets rouges » sera cette fois incarné par Zoé, Emma, Benji, Gabriel et Nathan, dont les visages sont encore inconnus du public. Après Louna Espinosa, Esther Valding, Tom Rivoire ou Azize Diabaté, qui ont tous rebondi dans d’autres téléfilms et séries… nul doute que les débutants Esther Blanc, Kali Boisson, Léo Lorléac’h, Noé Wodecki et Noah Deric deviendront, à leur tour, des noms du petit écran. En attendant, ils vont vivre à fond des aventures qui les marqueront à jamais, alors que leurs personnages pensaient tous avoir un destin tout tracé. A commencer par Zoé et Nathan, qui débarquent dans les couloirs immaculés de l’établissement de soins où, suite à un accident (de voiture pour Zoé, de surf pour Nathan), leur existence va prendre un virage à 180 degrés. Une existence chargée d’émotion et de questionnements, mais toujours auréolée d’une salvatrice note d’humour. « Ça aide à surmonter n’importe quelle situation », glisse Albert Espinosa, dont les tribulations avaient déjà fait l’objet de « Polseres vermelles », une fiction catalane diffusée entre 2011 et 2013. « Les meilleures blagues sont celles qui se moquent de la réalité. »