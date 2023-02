Remportez 10 x 4 tickets PassHan* Concours accessible jusqu'au mercredi 1er mars 23h59

Le Domaine des Grottes de Han, un site naturel exceptionnel. La merveilleuse Grotte de Han et son spectaculaire son et lumière « Origin » Plongez sous terre au cœur des miracles géologiques de l’une des plus belles grottes d’Europe. Découvrez la Grotte sous un tout nouvel éclairage féerique et parcourez ses galeries secrètes et salles immenses, richement décorées de concrétions. Assistez à l’éblouissant spectacle 360° « Origin » et admirez les reflets des draperies dans la Lesse souterraine…

Le Parc Animalier, une rencontre avec la Nature sauvage Le plus grand parc animalier de Belgique vous attend ! Explorez ses grands espaces naturels, partez à la rencontre de ses nombreux animaux. Observez les ours bruns jouer et se chamailler entre eux au cœur de la Colline aux Ours.

Admirez les lynx, les bisons, les loups, les cerfs, les gloutons, les grands-ducs… Une journée passionnante au grand air pour toute la famille !

2 possibilités pour visiter le Parc Animalier : - En Safari-car : Laissez-vous conduire par un chauffeur-guide à travers le Parc et profitez de quelques arrêts pour observer les animaux à votre aise. - À pied sur son sentier pédestre. Une balade à votre rythme au cœur du Parc, au plus près des animaux. Le Domaine des Grottes de Han démarre sa saison 2023 dès le 18 février prochain et sera ouvert durant tous les congés de Carnaval. Vivez l’ambiance colorée du « Carnaval des Animaux » ces 25 et 26 février ! Ces 25 et 26 février, la plaine d’accueil du Domaine sera plongée dans l’ambiance colorée et festive du « Carnaval des Animaux » : décors et animations réchaufferont les visiteurs ! De drôles d’animaux s’y baladeront et divertiront petits et grands de leurs numéros fantaisistes. Des grimeurs se feront un plaisir de maquiller les petites frimousses. Un atelier pour confectionner soi-même son masque accueillera également les jeunes visiteurs. N’hésitez pas à venir déguisés ! *Ticket PassHan = Grottes de Han + Parc Animalier + le Musée PrehistoHan Tickets pour des visites jusqu’au 12 novembre 2023