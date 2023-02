1,4 million d’euros versé à un ancien arbitre, violation des statuts de la Fédération Espagnole: que risque Barcelone suite à ces soupçons?

Comme très souvent ces dernières années, le FC Barcelone s’affiche en grand sur les unes des deux principaux journaux madrilènes, As et Marca, ce jeudi. Pour une raison simple : le Barça, grand rival du Real, est dans le viseur de la justice pour des versements d’un montant de 1,4 million d’euros à la société de l’ancien arbitre espagnol, José María Enríquez Negreira, entre 2016 et 2018. Le souci ? Enríquez Negreira occupait à cette époque le poste de vice-président du comité technique des arbitres.

Selon le Barça et Enríquez Negreira, ce montant servait à régler des rapports d’arbitrage et des conseils sur la manière des joueurs de se comporter en fonction de l’arbitre désigné. L’enquête a débuté après une alerte du fisc n’ayant pas trouvé de justificatifs à ces versements. Celle-ci vise, pour le moment, seulement Enríquez Negreira. Le club catalan est, lui, uniquement soupçonné de faute professionnelle mais n’est pas ciblé par l’enquête du parquet. Mais le club pourrait risquer gros si les choses évoluaient. L’attitude du club pourrait en effet contrevenir à l’article 22 des statuts de la Fédération espagnole de football (RFEF) sur les « droits et devoirs fondamentaux des membres ».