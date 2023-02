Tennis de table – WTT Feeder Series: double performance pour le Thimistérien Florent Lambiet, venu des qualifications, qui va en 8es de finale

Florent Lambiet (WTT 284), 27 ans, a d’abord écarté l’Égyptien Mohamed El-Beiali (WTT 115), 34 ans, au premier tour – 11-4, 11-3 et 11-2 – avant de surprendre le 35e joueur du monde, l’Allemand Benedikt Duda, 28 ans, en cinq sets : 11-7, 3-11, 6-11, 11-7 et 11-7.

Les deux autres pongistes belges ont passé un tour mais ont été éliminés ensuite en 16es de finale. Le Pepin Adrien Rassenfosse et Martin Allegro restent en quarts de finale du double.

De son côté, Martin Allegro (WTT 105), 26 ans a d’abord battu l’Australien Yonghun Lee (WTT 116), 21 ans, 3 sets à 1 (11-6, 11-6, 9-11 et 11-7) avant de s’incliner 3 sets à 0 face à l’Égyptien Omar Assar, 31 ans, 26e mondial, 11-7, 11-8 et 11-7.

Adrien Rassenfosse (WTT 189), 19 ans, a lui écarté au premier tour l’Allemand Benno Oehme (WTT 283), 23 ans, 11-5, 7-11, 11-8, 8-11 et 12-10 avant d’être éliminé par l’Égyptien Ahmed Saleh (WTT 75), 43 ans, 11-7, 12-10 et 15-13.

En double messieurs, Adrien Rassenfosse et Martin Allegro, associés, ont battu en entrée les Autrichiens Alexander Chen et David Serdaroglu 3 sets à 0 (11-5, 11-9, 11-5). Les Belges joueront jeudi en quarts de finale contre les Roumains Andrei Putuntica et Vladilsav Ursu.