Stade de l’Union-St-Gilloise: les discussions se poursuivent, des pistes alternatives?

L’objectif, évidemment, construire un stade. Les discussions se poursuivent donc, comme le Collège forestois s’y était engagé au conseil communal de mardi soir. La bourgmestre Mariam El Hamidine ainsi que les échevins Charles Spapens et Alain Mugabo, respectivement en charge de la Révitalisation urbaine et des Propriétés communales ont en effet rencontré ce jeudi matin une nouvelle fois le secrétaire d’état en charge de l’Urbanisme Pascal Smet et le chef de cabinet du ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort, en vue d’y mener une rencontre constructive.

Alternatives

La Commune de Forest va poursuivre le travail conjoint pour chercher des solutions aux problématiques soulevées par ce projet. Les autorités sont également prêtes à creuser des pistes alternatives au site du Bempt sur le territoire de Forest et en Région bruxelloise, comme recommandé par l’étude de Perspective.brussels de janvier 2022, qui offriraient des garanties en termes de mobilité, d’attractivité, de gestion de la sécurité, de modération des nuisances et d’occupation raisonnée du sol.