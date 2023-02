Budget collaboratif à Saint-Ghislain: découvrez les projets retenus par les citoyens!

Comme d’autres communes, la Ville de Saint-Ghislain a lancé l’an dernier son budget collaboratif grâce à un budget de 50.000 €. Les habitants de l’entité ont pu proposer leurs idées dans le but de leur permettre d’améliorer leur cadre de vie, leur environnement social et/ou leurs coins verts via des actions concrètes et positives.

« Ces projets plébiscités par les citoyens qui deviendront bientôt réalité », commente la Ville de Saint-Ghislain. La réhabilitation des hameaux et lieux-dits de Sirault, qui a récolté le plus de suffrages, sera réalisée en priorité par les services communaux. La Ville espère mener à bien ces six dossiers en 2023 et 2024.