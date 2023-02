Alors qu’elle venait pour une simple vidange de son Audi, Kim reçoit une facture du garage de 572 euros: «Ils demandaient 118 euros pour une pièce à 16 euros sur Internet»

Kim a été confrontée à une mauvaise surprise. En effet, la propriétaire de 39 ans d’une Audi s’est rendue au garage agréé de la marque à Herent pour faire une simple vidange de son véhicule, rapporte HLN. En venant rechercher son véhicule, on lui présente une facture de 572 euros ! Un montant exhorbitant pour la vidange d’une voiture. En réalité, les garagistes ont fait bien plus : « Ils ont remplacé la pile de ma clé de voiture et lubrifié les charnières des portes », précise Kim.

Le pire ? 118 euros pour un nouveau filtre à pollen alors que ce dernier ne coûte que 16 euros sur Internet. Des changements et réparations que la conductrice n’avait pas demandés : « J’avais remplacé moi-même la pile de ma clé il y a seulement quelques semaines ». Kim, dépitée, ajoute : « Si vous regardez sur Internet, un filtre à pollen coûte environ 16 euros, ils demandaient 118 euros ! C’est de l’arnaque pure et simple ». Ce n’est pas tout : « Ce prix comprenait également un essai de conduite de 12 minutes pour 17,52 euros ».