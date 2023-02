Le trafic automobile a diminué de 19% dans le Pentagone depuis Good Move

Cela fait six mois que la Ville de Bruxelles a changé la circulation du Pentagone avec le plan Good Move. Les autorités de la Ville visent à réduire le trafic de transit dans les quartiers résidentiels et commerciaux du centre. Un objectif qui semble atteignable : les premiers comptages montrent à la fois que beaucoup moins de voitures traversent le centre et que beaucoup plus de cyclistes y sont présents. « Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais la tendance que nous observons est conforme à nos attentes. Le transfert modal semble être en train de progresser peu à peu. Nous constatons que les visiteurs et les navetteurs se déplacent de plus en plus par d’autres moyens, et que Bruxelles continue de séduire les visiteurs nationaux et étrangers. Par exemple, nous avons pu accueillir 3,6 millions de visiteurs lors de la dernière édition de Plaisirs d’Hiver : nous avons ainsi pu accueillir plus de visiteurs de l’extérieur de Bruxelles tout en subissant beaucoup moins de problèmes », explique Bart Dhondt (Groen), échevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles.

Lire aussi Attention si vous devez vous rendre à Bruxelles: dernier avertissement avant amende, «les automobilistes s’exposent à une amende de 58 euros!» À 74 endroits du Pentagone et de la Petite Ceinture, le nombre de voitures et de cyclistes a ainsi été compté les 21 octobre 2021 et 8 novembre 2022. Ce comptage a été effectué à chaque fois entre 8h et 9h du matin, et entre 17h et 18h. Les comptages montrent qu’à environ un an d’écart, 3 mois après l’introduction de Good Move au Pentagone, moins de voitures traversent le Pentagone.

Aux 30 points de comptage de la Petite Ceinture, appelés intersections, les comptages montrent que le trafic automobile a diminué de 16 %. Aux 44 points de comptage à l’intérieur du Pentagone, le trafic automobile a diminué de 19,2 %. Ceci alors que les temps de parcours sur la Petite Ceinture autour du Pentagone sont restés pratiquement les mêmes ou semblent parfois s’améliorer. Les comptages de novembre 2022 ont eu lieu à une période où les travaux du tunnel Trône se déroulaient encore en journée, ce qui explique dans la plupart des cas l’augmentation du trafic automobile en certains points. Les comptages montrent également que davantage de personnes choisissent le vélo pour se déplacer : une augmentation de 23 % à l’heure de pointe du matin, et de 13 % à l’heure de pointe du soir, a été observée en moyenne sur l’ensemble des points de comptage.