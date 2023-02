Rien qu’en Turquie, 36.187 personnes sont mortes dans 11 provinces, selon l’agence de presse officielle Anadolu. Combiné avec les décès en Syrie, le bilan total confirmé est de 41.838.

Plus de 50.000 bâtiments ont été endommagés rien qu’en Turquie. Plus de 100.000 personnes ont été blessées et environ 13.200 d’entre elles sont toujours soignées à l’hôpital.