150 à 200 ex-occupants du squat de la rue des Palais ont passé la nuit le long du canal

Entre 150 et 200 ex-occupants du squat de la rue des Palais à Schaerbeek, dont l’évacuation s’est achevée mercredi, ont passé la nuit sur les trottoirs le long du canal, en face du petit château, indique jeudi le mouvement « Stop à la crise d’accueil », qui réunit plusieurs associations et collectifs de défense des droits humains.

« Des collectifs citoyens et des voisins ont distribué des couvertures. Au fur et à mesure de la soirée, des tentes ont également été apportées à la suite d’un appel lancé sur les réseaux sociaux », explique le mouvement « Stop à la crise d’accueil ».

Les travailleurs sociaux et des bénévoles présents pendant les deux journées d’évacuation du squat ont dénoncé une « gestion calamiteuse » par les autorités.

Mardi 14 février 250 personnes occupant les lieux ont été prises en charge. L’opération sanitaire s’est achevée mercredi, la Cocom a réalisé le screening des 250 personnes prises en charge. Ce screening a permis d’identifier trois cas de tuberculose, un cas et une suspicion de diphtérie pulmonaire et sept diphtéries cutanées. Toutes ces personnes ont été transférées vers l’hôpital Saint-Pierre. Par ailleurs, 46 cas de gale ont été identifiés et traités. Pour les personnes qui ont été prises en charge mercredi, le protocole sanitaire sera repris par les associations qui s’occuperont du relogement.

Au total près de 1.000 personnes ont pu être relogées depuis le recensement opéré fin janvier par Fedasil et le Samusocial. Ce chiffre total est supérieur aux 784 personnes identifiées à ce moment-là.