La fille de Lauren attrape la varicelle mais les conséquences sont dramatiques: «Nous n’étions pas du tout préparés à ce qui allait se passer ensuite»

La varicelle peut s’avérer dangereuse pour certains enfants. Si elle n’est censée provoquer « que » des démangeaisons, d’autres conséquences sont aussi terribles. Une jeune maman de 27 ans, Lauren, en a fait l’expérience avec sa fille : « Je sais que la varicelle peut être assez dangereuse pour les adultes, mais on ne s’attend jamais à ce qu’il y ait des séquelles chez les enfants. Nous n’étions pas du tout préparés à ce qui allait se passer ensuite ».

Sa fille, Ruby Hopper, a contracté la varicelle, rapporte The Sun. Une semaine après le début des démangeaisons, sa fille a commencé à se sentir de plus en plus mal, et à souffrir de l’œil. Lauren a donc emmené Ruby chez le médecin, qui n’a rien trouvé de grave. Alors que son état se détériore peu à peu, la mère conduit sa fille aux urgences : « À ce moment-là, elle portait des lunettes de soleil parce qu’elle ne pouvait pas regarder la lumière, sa température était très élevée et elle ne pouvait pas se tenir debout correctement ». Une fois encore, les médecins n’ont rien trouvé d’alarmant et lui ont diagnostiqué une grippe.