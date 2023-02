La Ligue des travailleuses domestiques de la CSC Bruxelles devant le parlement vendredi

La ligue explique vouloir entendre la position des partis sur trois revendications clés incluses dans une motion adressée aux chefs de groupe des partis. Les travailleuses demandent également à être entendues par la Commission Affaires économiques et emploi.

À l’occasion de la journée internationale des travailleuses domestiques le 16 juin 2022, la ligue avait lancé une campagne «Legal Pay Matters» pour dénoncer et améliorer leurs conditions de travail. Elle demandait notamment une protection des plaignantes contre les patrons abuseurs, un accès au travail légal et digne et un accès à la formation professionnelle dans les secteurs en pénurie pour les travailleuses sans papiers.