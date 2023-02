Jonathan fait vivre l’enfer à son ex-compagne depuis des années à Anderlues: «Elle est sous pression constante»

Jonathan est toxicomane. À l’époque où il habitait avec sa compagne à Anderlues, il lui réclamait sans cesse de l’argent pour s’acheter de la drogue. Le moindre refus entraînait une pluie d’insultes, de coups et de menaces. Une vie horrible qu’elle a décidé de fuir en le quittant en janvier 2022…

Lire aussi «Je voulais me venger de mon ex», disait Arnaud, après avoir diffusé des vidéos pour une «revenge porn» à Charleroi

La malheureuse n’a pas trouvé la paix pour autant. Jonathan continue à la harceler et à la poursuivre. « Le 15 avril 2022, il se présente chez elle pour réclamer de l’argent. Devant son refus, il la gifle, lui crache au visage et la prend à la gorge devant leurs enfants. Après quoi, il s’empare du GSM de son ex pour vérifier dans ses contacts qu’elle ne fréquente pas un autre homme. Elle est sous pression constante. Chaque contact entre eux se solde par des coups, des menaces et des insultes. Elle n’a plus de vie… Il est même venu casser sa porte d’entrée alors qu’elle dormait », explique Me Lucie Vanardois, l’avocate de la jeune femme.